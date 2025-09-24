Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Aggressiver Mann nach mehreren Straftaten in Gewahrsam genommen

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Mann begeht mehrere Straftaten und landet in Gewahrsam In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Mainzer Straße in Künzelsau zu einem Polizeieinsatz in dessen Folge ein Mann in Gewahrsam genommen wurde. Gegen 23 Uhr gerieten ein 49-Jähriger und eine 41-Jährige in einer Wohnung in Streit woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde. Da sich der Mann zunehmend aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf leistete er Widerstand gegen die Maßnahmen und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Der Mann verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

