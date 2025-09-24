PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Aggressiver Mann nach mehreren Straftaten in Gewahrsam genommen

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Mann begeht mehrere Straftaten und landet in Gewahrsam In der Nacht auf Mittwoch kam es in der Mainzer Straße in Künzelsau zu einem Polizeieinsatz in dessen Folge ein Mann in Gewahrsam genommen wurde. Gegen 23 Uhr gerieten ein 49-Jähriger und eine 41-Jährige in einer Wohnung in Streit woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde. Da sich der Mann zunehmend aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf leistete er Widerstand gegen die Maßnahmen und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Der Mann verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 10:15

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Wertheim: Schwerer Verkehrsunfall Am Dienstagvormittag ereignete sich bei Wertheim-Ödengesäß ein Verkehrsunfall. Gegen 11:40 Uhr stießen auf der Landesstraße 508, an der Einmündung zur L507, ein VW Tiguan und ein VW Phaeton zusammen. Eine 83-Jährige wollte mit ihrem Wagen von Nassig kommend nach links auf die L508 in Richtung Vockenrot einbiegen. Dabei übersah sie vermutlich den von links ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:13

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Angriff auf Polizeibeamte endet in Gewahrsam

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Mosbach: Angriff auf Polizeibeamte endet in Gewahrsam Die Mosbacher Polizei wurde am Dienstagabend, gegen 23 Uhr in eine Wohnung im Hammerweg gerufen, da sich dort zwei Männer schlagen würden. Vor Ort trafen die Polizisten im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses auf einen 30-Jährigen der ein blutverschmiertes und stark geschwollenes ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 10:08

    POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Werkzeug aus Pkw gestohlen

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Werkzeug aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag Werkzeug aus einem Pkw in Heilbronn-Böckingen. Zwischen Montag, 17:30 Uhr, und 8:50 Uhr am Dienstag schlugen der oder die Täter eine Scheibe an dem in der Straße "Rangierbahnhof" abgestellten Fahrzeugs ein und stahlen einen Bohrer und einen Schlaghammer der Marke "Hilti" im Wert von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren