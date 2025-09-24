Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Schwerer Verkehrsunfall

Am Dienstagvormittag ereignete sich bei Wertheim-Ödengesäß ein Verkehrsunfall. Gegen 11:40 Uhr stießen auf der Landesstraße 508, an der Einmündung zur L507, ein VW Tiguan und ein VW Phaeton zusammen. Eine 83-Jährige wollte mit ihrem Wagen von Nassig kommend nach links auf die L508 in Richtung Vockenrot einbiegen. Dabei übersah sie vermutlich den von links kommenden VW Phaeton eines 59-Jährigen, weshalb die Fahrzeuge im Einmündungsbereich kolldidierten. Die Fahrerin des Tiguan und ihr Beifahrer kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Phaeton wurde leicht verletzt und deshalb ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die L508 war während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen vorübergehend voll gesperrt.

