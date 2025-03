Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weingarten - Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Weingarten (ots)

Zwei verletzte Personen und 10.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwoch den 19.3.2025 gegen 19.15 Uhr im Bereich der Landstraße 507 zwischen Weingarten und Schwegenheim ereignete. Der 23 - jährige Unfallverursacher, welcher in Richtung Weingarten unterwegs war, geriet aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 57 - jährigen Autofahrer. Die beiden Fahrzeugführer wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Weiterhin wurden die beteiligten Personenkraftwagen sichergestellt und die Landstraße für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme durch die zuständige Straßenmeisterei gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell