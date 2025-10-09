Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Auseinandersetzung zweier Gruppen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 0:30 Uhr, wurde zunächst in der Ludwigstraße eine Auseinandersetzung mehrerer Personen gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten wurden zwei Personen mit leichten Verletzungen festgestellt. Die Beteiligten zeigten sich unkooperativ und verweigerten jegliche Angaben zum Vorfall, sowie eine medizinische Versorgung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entfernten sich die Personen von der Örtlichkeit.

Kurz darauf, gegen 1:20 Uhr, wurde erneut gemeldet, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an einem Unterkunftsgebäude in der Friedrich-Heyking-Straße, kam. Hierbei sollen Fenster und auch eine Tür eines Gebäudes beschädigt worden sein. Als die Streife am Einsatzort eintraf, waren die Verdächtigen bereits mit Fahrzeugen geflüchtet. Hier wurde ebenfalls eine Person leicht und eine Person schwer verletzt. Der schwer verletzte Mann wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand stehen beide Vorfälle im Zusammenhang. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Rot am See: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 6:30 Uhr, wurde in der Goethestraße ein geparkter Pkw der Marke Citroen beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit und hinterließ einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Personen, welche Hinweise auf den Unbekannten haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell