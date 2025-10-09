PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Auseinandersetzung zweier Gruppen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 0:30 Uhr, wurde zunächst in der Ludwigstraße eine Auseinandersetzung mehrerer Personen gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten wurden zwei Personen mit leichten Verletzungen festgestellt. Die Beteiligten zeigten sich unkooperativ und verweigerten jegliche Angaben zum Vorfall, sowie eine medizinische Versorgung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entfernten sich die Personen von der Örtlichkeit.

Kurz darauf, gegen 1:20 Uhr, wurde erneut gemeldet, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an einem Unterkunftsgebäude in der Friedrich-Heyking-Straße, kam. Hierbei sollen Fenster und auch eine Tür eines Gebäudes beschädigt worden sein. Als die Streife am Einsatzort eintraf, waren die Verdächtigen bereits mit Fahrzeugen geflüchtet. Hier wurde ebenfalls eine Person leicht und eine Person schwer verletzt. Der schwer verletzte Mann wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand stehen beide Vorfälle im Zusammenhang. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Rot am See: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 6:30 Uhr, wurde in der Goethestraße ein geparkter Pkw der Marke Citroen beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit und hinterließ einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Personen, welche Hinweise auf den Unbekannten haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

  • 08.10.2025 – 22:19

    POL-AA: Rems-Muss-Kreis: Mermisster 6-Jähriger aufgefunden

    Aalen (ots) - Weinstadt-Endersbach: Vermisster Junge wohlbehalten aufgefunden Der seit dem 8. Oktober 2025, gegen 13:30 Uhr, vermisste 6-jährige Junge aus Weinstadt-Endersbach konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Er wurde in Stuttgart-Botnang auf dem Parkplatz eines Supermarktes entdeckt. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der den Jungen erkannte und sofort die Polizei verständigte, konnte eine Streifenbesatzung das ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 19:12

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Suche nach vermisstem Kind

    Aalen (ots) - Weinstadt-Endersbach: Polizeihubschrauber sucht nach vermisstem Kind Seit etwa 13:30 Uhr wird ein 6-jähriger Junge aus Endersbach vermisst. Der Junge entfernte sich mit seinem blauen Fahrrad von zu Hause in unbekannte Richtung. Es besteht der Verdacht, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Der Vermisste ist 1,34 Meter groß, hat kurze, schwarze Haare und eine dunkle Hautfarbe. Zum Zeitpunkt ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:19

    POL-AA: Unfälle und aufgeschlitzte Reifen

    Aalen (ots) - Aalen: PKW übersehen Als am Mittwoch gegen 6:15 Uhr eine 40-jährige VW-Fahrerin von der L1084 nach links auf die Auffahrt der BAB7 in Richtung Ulm abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Opel eines 52-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 10000 Euro entstand. Hüttlingen: Unfallflucht Eine 21 Jahre alt Frau stand am Mittwoch gegen 7.15 Uhr mit ihrem E-Scooter ...

    mehr
