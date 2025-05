Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Intensivtäterin am Hauptbahnhof verhaftet

Oldenburg (ots)

Am Dienstag wurde eine 41-jährige Frau am Hauptbahnhof Oldenburg durch die Bundespolizei festgenommen. Gegen sie lag ein Untersuchungshaftbefehl des zuständigen Gerichts vor.

Die Frau fiel einer Streife der Bundespolizei gegen 13:00 Uhr auf Grund einer aktuellen Fahndung am Hauptbahnhof Oldenburg auf. Ein durchgeführter Datenabgleich mit dem polizeilichen Fahndungssystem bestätigte, dass es sich bei ihr um die gesuchte Intensivtäterin handelte. Gegen die Somalierin wurde zuvor durch das zuständige Gericht ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, da Fluchtgefahr bestand. Ihr werden Unterschlagung, Körperverletzung, Bedrohung und Hausfriedensbruch in vier Fällen zur Last gelegt.

Die 41-Jährige wurde verhaftet und noch am Nachmittag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Im Anschluss wurde die Frau in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell