POL-HI: Bad Salzdetfurth - Verkehrsunfallflucht in Wehrstedt - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - Sarstedt (jb) - In der Zeit vom 16.02.2025, 11.00 Uhr bis 17.02.2025, 03.20 Uhr drangen unbekannte Personen in eine Bäckerei in der Voss-Str. ein, die in einem Gebäude eines Lebensmitteldiscounters integriert ist. Die Täter drangen über ein Seitenfenster ein, indem sie das davor angebrachte Fenstergitter herausrissen und das Fenster aufrückten. In den Räumen der Bäckerei flexten die unbekannten Täter einen verankerten Tresor auf. Aus diesem ...

