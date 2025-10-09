Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahlsversuche und Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen/Schrezheim: Diebstahlsversuche

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Donnerstag um kurz nach Mitternacht mehrere PKW in der Gödrestraße zu öffnen. Da alle PKW verschlossen waren, entfernten sich die Unbekannten ohne Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Vorfahrt missachtet

Eine 84-jährige VW-Fahrerin fuhr am Donnerstag, gegen 10:30 Uhr, in einen Kreisverkehr in der Einhornstraße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 31-jährigen, ebenfalls VW-Fahrerin. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell