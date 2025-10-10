Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht und Diebstahl

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag gegen 15:30 Uhr einen Hyundai, der auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Max-Eyth-Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: E-Scooter entwendet

Am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde ein E-Scooter, der neben einem Haus in der Dürerstraße abgestellt war, entwendet. Es handelt sich um einen Roller der Marke Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 213 MCM. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

