POL-AA: Ostalbkreis: Brand von Lkw-Anhänger auf BAB7

Westhausen/BAB7: Brand von Lkw-Anhänger

Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Lkw mit Schausteller-Anhänger befuhr am Freitagvormittag die BAB7 in Richtung Norden. Nach der Anschlussstelle bei Westhausen fing gegen 8.45 Uhr der Anhänger vermutlich aufgrund einer technischen Ursache Feuer. Der Fahrer steuerte sein Gespann auf den Standstreifen und kuppelte ab. Das Zugfahrzeug blieb hierdurch unbeschädigt. Der Fahrer sowie Beifahrer blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand, am Anhänger entstaand dennoch Totalschaden in geschätzter Höhe von 80.000 Euro. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten beide Richtungsfahrbahnen kurzzeitig vollgesperrt werden. Richtung Südern konnte gegen 9.35 Uhr wieder geöffnet werden. In Richtung Norden waren die Behinderungen erheblich größer. Der Verkehr konnte dort immer wieder einspurig vorbeigeleitet werden, dennoch entstand langer Rückstau.Die Bergungsarbeiten dauern Stand 11.15 Uhr noch an. Die Zeitdauer bis zur Beendigung der Aufräumarbeiten kann noch nicht abgeschätzt werden.

