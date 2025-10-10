Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Unfall unter Alkoholeinfluss

Obersontheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Freitagmorgen gegen 00:15 Uhr fuhren zwei 22-jährige BMW-Fahrer gemeinsam in Obersontheim los. An der Gaildorfer Straße musste der eine BMW-Fahrer verkehrsbedingt warten. Der zweite, dahinterfahrende, BMW-Fahrer erkannte dies aufgrund seiner Alkoholisierung zu spät und fuhr auf den ersten BMW auf. Dieser drehte sich um die eigene Achse und kam im Kreisverkehr zum Stillstand. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16 000 Euro. Außerdem traten Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen aus, weshalb die Straße gereinigt werden musste. Ein Alkoholvortest bei dem 22-jährigen Unfallverursacher ergab einen Alkoholwert von über 2 Promille. Bei ihm wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Langenburg: Unfallflucht

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr wurde in der Michelbacher Straße ein geparkter Pkw des Herstellers Fiat, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der L1033 abgestellt war, beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es wurde ein Sachschaden von rund 3000 Euro hinterlassen. Zeugen, welche Hinweise auf den unbekannten Verursacher haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

