Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Linienbus mit PKW kollidiert, PKW-Fahrer am Steuer eingeschlafen

Aalen (ots)

Waiblingen: Linienbus mit PKW kollidiert Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr befuhr der 42-Jährige Linienbusfahrer die Freibadstraße in Richtung Leintalstraße. Auf Höhe der dortigen Kreuzung übersah der 42-Jährige den vorfahrtsberechtigte 41-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurden zwei weibliche Fahrgäste des Linienbusses im Alter von 20 und 41 Jahren leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

Schwaikheim: PKW-Fahrer am Steuer eingeschlafen In der Nacht zum Samstag befuhr der 21-jährige VW-Fahrer gegen 02:05 Uhr die Bundesstraße 14 in Fahrtrichtung Backnang als er kurz vor der Anschlussstelle Winnenden in einen Sekundenschlaf fiel. Infolgedessen kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und kam im dortigen Grünstreifen zum Stehen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

