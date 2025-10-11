Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Vorfahrt missachtet - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Am Freitagabend gegen 18:10 Uhr befuhr die 66-jährige KIA-Fahrerin die Tüngentaler Straße in Richtung Einfahrt der Ostumfahrung. Im weiteren Verlauf bog sie nach links auf die Ostumfahrung ein. Hierbei übersah die 66-Jährige den vorfahrtsberechtigten 30-jährigen Hyundai-Fahrer, welcher auf der Ostumfahrung in Richtung Hessental unterwegs war. Dieser erkannte die Situation und versuchte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision zunächst zu vermeiden, konnte sie jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, diese unter der Telefonnummer 0791 4000 mitzuteilen.

