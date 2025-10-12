Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW-Diebstahl und Verkehrsunfälle (Stand 08:00 Uhr)

Aalen: PKW- Diebstahl

Am Samstag wurde in der Zeit von 13:45 Uhr bis 16:10 Uhr ein, im Nördlichen Stadtgraben geparkter schwarzer Mercedes Benz entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegengenommen.

Aalen: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind - Zeugenaufruf

Am Samstag um 18.00 Uhr ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Waldfriedhof und Hopfenweg eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr die Fahrbahn in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund dessen musste ein 32-jähriger PKW- Lenker mit seinem Fahrzeug Hyundai Tucson ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein im Auto sitzender siebenjähriger Junge wurde hierbei leicht an der Schulter verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall - Verursacher unter Alkoholeinwirkung

In der Kleindeinbacher Straße kam es am Samstag um 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Bei der Verkehrsunfallaufnahme, konnten die eingesetzten Polizeibeamten beim 33-jährigen Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 1,74 Promille. Des Weiteren besteht der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe 3.000 Euro.

Rosenberg-Hohenberg: Verkehrsunfall aufgrund Alkoholkonsum

Am Samstag um 16:51 Uhr kam es auf der Landesstraße 1060 im Bereich Hohenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger PKW-Lenker kam aufgrund Alkoholkonsums mit seinem Seat Leon auf die Gegenfahrspur. Aufgrund dessen streift er einen entgegenkommenden Mercedes Benz eines 67-jährigen. Im Anschluss kam der Unfallverursacher von der Fahrbahn ab und blieb in einer angrenzenden Wiese stehen. Verletzt wurde hierbei niemand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 1,72 Promille. Der Fahrer musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Ellwangen: PKW gegen Trampolin

Auf dem Marktplatz fuhr am Samstag gegen 22:19 Uhr ein 76-jähriger PKW- Lenker mit seinem Fahrzeug Opel gegen ein festverbautes Trampolin und blieb an dem Spielgerät stecken. Ob ein Sachschaden entstanden ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

