Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mountainbike in Nienburg aufgefunden - Eigentümer gesucht

Nienburg (ots)

Die Polizei Nienburg sucht nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin dieses hellgrünen Mountainbikes der Marke Bergamont, Modell Allroy.

Marke: Bergamont

Modell: Allroy Typ: Mountainbike Farbe: hellgrün Das Fahrrad wurde am 19.03.2025 in der Körnerstraße 1 C, 31582 Nienburg, aufgefunden.

Der Eigentümer oder die Eigentümerin kann sich bei der Polizei Nienburg melden. Ein Eigentumsnachweis ist für die Aushändigung vorzulegen.

