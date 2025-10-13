PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Polizei sucht nach einer vermissten 12-Jährigen -#polsiwi

Siegen / Freudenberg / Bad Berleburg (ots)

Seit dem Abend des 10.10.2025 ist ein 12-jähriges Mädchen aus einer Wohngruppe des Kreis Siegen-Wittgenstein (Freudenberg) abgängig. Nach dem aktuellsten Ermittlungsstand wurde sie zuletzt am 13.10.2025 gegen Mittag an einer Bushaltestelle in Siegen-Weidenau in Richtung Siegener Bahnhof gesichtet. In der Vergangenheit hatte das Mädchen auch Anlaufstellen in Bad Berleburg.

Die 12-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Ca. 170 -175 groß
   -	Kräftige Statur
   -	Dunkelblonde Haare

Ein Bild der Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/183120

Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des vermissten Kindes geben?

Bei Hinweisen oder im Antreffungsfall rufen Sie bitte umgehend die Rufnummer der Siegener Kriminalpolizei (KK 1) 0271/7099-0 oder den Notruf der Polizei 110 an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

