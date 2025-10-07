PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Dokumente gültig? Reisedokumente frühzeitig prüfen!

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Dieser Schreck saß vermutlich tief. In der zurückliegenden Nacht, gegen 2:30 Uhr, wurde eine Frau bei der Bundespolizei am Flughafen Erfurt-Weimar vorstellig und gab an, dass ihr Reisedokument nicht mehr gültig sei, weil dieses Mitte August 2025 sein Ablaufdatum hatte.

Die Dame hatte jedoch Glück, denn für ihr spanisches Reiseziel konnten ihr die Beamten ein Notreisedokument ausstellen, sodass die Deutsche letztendlich nach Palma de Mallorca fliegen konnte.

Nicht in allen Fällen und nicht für alle Länder ist die Ausstellung solcher temporären Dokumente möglich. Bitte werfen Sie daher bei der Planung von Reisen frühzeitig einen Blick auf die Gültigkeitsdaten Ihres Personalausweises oder Reisepasses.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

