Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Sieben auf einen Streich

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am gestrigen Vormittag endete eine Personenüberprüfung im Erfurter Hauptbahnhof mit einem eher seltenen Ergebnis.

Die Personalien eines Mannes wurden durch Bundespolizisten mit dem polizeilichen Datenbestand abgeglichen. Insgesamt gab es gegen den 45-jährigen Deutschen sieben offene Vorgänge unterschiedlicher Justiz- und Polizeibehörden.

In Summe lagen fünf Aufenthaltsermittlungen gegen den Mann vor. Er hat offene Verfahren wegen einem Verstoß während der gerichtlich angeordneten Führungsaufsicht, wegen Diebstahls, einer Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und einer ticketlosen Fahrt. Die aktuelle Wohnanschrift des Mannes wurde durch die Bundespolizisten festgestellt und die ausschreibenden Gerichte, Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften wurden darüber in Kenntnis gesetzt.

Zudem lagen gegen den Gesuchten zwei Strafbeschlüsse der Thüringer Justiz im Zusammenhang mit zwei Diebstahlshandlungen vor. Auf Grund der geringen Barmittel, die der 45-Jährige bei sich führte, konnte die Pfändung nicht vollzogen werden. Die Strafbefehle wurden ihm ausgehändigt und er muss sich zügig mit den verantwortlichen Behörden ins Benehmen setzen. Im Anschluss wurde er von der Dienststelle entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell