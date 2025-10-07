PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Sieben auf einen Streich

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Am gestrigen Vormittag endete eine Personenüberprüfung im Erfurter Hauptbahnhof mit einem eher seltenen Ergebnis.

Die Personalien eines Mannes wurden durch Bundespolizisten mit dem polizeilichen Datenbestand abgeglichen. Insgesamt gab es gegen den 45-jährigen Deutschen sieben offene Vorgänge unterschiedlicher Justiz- und Polizeibehörden.

In Summe lagen fünf Aufenthaltsermittlungen gegen den Mann vor. Er hat offene Verfahren wegen einem Verstoß während der gerichtlich angeordneten Führungsaufsicht, wegen Diebstahls, einer Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und einer ticketlosen Fahrt. Die aktuelle Wohnanschrift des Mannes wurde durch die Bundespolizisten festgestellt und die ausschreibenden Gerichte, Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften wurden darüber in Kenntnis gesetzt.

Zudem lagen gegen den Gesuchten zwei Strafbeschlüsse der Thüringer Justiz im Zusammenhang mit zwei Diebstahlshandlungen vor. Auf Grund der geringen Barmittel, die der 45-Jährige bei sich führte, konnte die Pfändung nicht vollzogen werden. Die Strafbefehle wurden ihm ausgehändigt und er muss sich zügig mit den verantwortlichen Behörden ins Benehmen setzen. Im Anschluss wurde er von der Dienststelle entlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 12:02

    BPOLI EF: Bahnreisende hindern Graffitisprayer an Tatausführung

    Arnstadt, Bahnhof Arnstadt-Süd (ots) - Zu einem gemeinsamen Einsatz der Landes- und Bundespolizei kam es am Donnerstagabend am Bahnhof Arnstadt-Süd. Gegen 22:00 Uhr wurde über den polizeilichen Notruf darüber informiert, dass ein junger Mann einen Triebwagen der Erfurter Bahn von außen mit Farbe besprüht haben soll. Der Täter hat im Anschluss versucht, auch im Inneren des Wagens Farbe anzubringen. Mitreisende ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 09:23

    BPOLI EF: Bundespolizisten erkennen Handydieb im Hauptbahnhof wieder

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Den Diebstahl ihres Handys zeigte eine 39-Jährige am Montagabend bei der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof an. Beamte nutzten die Videotechnik, um Erkenntnisse zu dem mutmaßlichen Täter zu erlangen. Anhand der Aufzeichnungen konnte man nachvollziehen, dass zwei Männer beteiligt waren und einer der beiden der Frau beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren