Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Missbrauch von Nothilfeeinrichtung in Regionalbahn

  • Bild-Infos
  • Download

Gotha, Gotha Bahnhof (ots)

Eine Regionalbahn war am späten Sonntagabend zwischen Eisenach und Leipzig unterwegs. Bei der Abfahrt des Zuges aus dem Bahnhof Gotha wurde durch einen Reisenden die Notbremse getätigt. Die Bahn, welche bereits an Fahrt aufgenommen hatte, wurde dadurch zum technischen Halt gezwungen. Verletzt wurde von den im Zug befindlichen Personen dadurch niemand.

Der Verursacher konnte vor Ort nicht unmittelbar ausfindig gemacht werden. Der Missbrauch der Nothilfeeinrichtung wird ersten Zeugenangaben nach mutmaßlich einer Gruppe in oktoberfesttypischer Tracht zugeordnet. Die Videoauswertung wird den Ermittlern zeigen, wer letztendlich die betriebsstörende Tat begangen hat.

Der Zug konnte mit etwas Verspätung seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
