Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Rücknahme der Fahndung nach vermisster 12-Jähriger - #polsiwi
Freudenberg / Siegen / Bad Berleburg (ots)
Der von heute Nachmittag veröffentlichte Fahndungsaufruf nach einer vermissten 12-Jährigen kann zurückgenommen werden. https://fcld.ly/yjqtg5r
Das Mädchen ist wohlbehalten in die Inobhutnahme zurückgekehrt.
Die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise.
Die Fahndung nach dem vermissten 21-Jährigen im Raum Bad Laasphe ist allerdings noch aktuell.
