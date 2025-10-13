Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Rücknahme der Fahndung nach vermisster 12-Jähriger - #polsiwi

Freudenberg / Siegen / Bad Berleburg (ots)

Der von heute Nachmittag veröffentlichte Fahndungsaufruf nach einer vermissten 12-Jährigen kann zurückgenommen werden. https://fcld.ly/yjqtg5r

Das Mädchen ist wohlbehalten in die Inobhutnahme zurückgekehrt.

Die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise.

Die Fahndung nach dem vermissten 21-Jährigen im Raum Bad Laasphe ist allerdings noch aktuell.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell