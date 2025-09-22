Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfälle, Farbschmierereien

Aalen (ots)

Sulzbach a.d. Murr: Auffahrunfall

Wegen eines auf der Fahrbahn liegenden Astes musste am Sonntag, gegen 22:10 Uhr ein 64-jähriger VW-Fahrer auf der B14 in Richtung Sulzbach stark abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 25-jähriger Opel-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den VW auf. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5.500 Euro.

Großerlach: Betrunken in Straßengraben gefahren

Am Sonntag wurde der Polizei gegen 01:00 Uhr gemeldet, dass in der Mainhardter Straße ein VW-Golf verunfallt im Straßengraben stehen würde. Ferner wurde durch einen Zeugen beobachtet, dass mehrere Personen das Auto aus dem Straßengraben zogen und sich dann damit entfernten. Durch die Polizeistreife konnte der verunfallte VW im Nahbereich angetroffen und der 34-jährige Fahrer befragt werden. Dabei konnte deutlicher Alkoholgeruch im Atem wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Der 34-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit einer Anzeige rechnen.

Backnang: Farbschmierereien

Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Freitag auf Samstag Außenwände zweier Supermärkte in der Gartenstraße mit pro-palästinensischen Parolen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Fellbach: Einbruch in Supermarkt

Am Sonntag, gegen 23:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Stuttgarter Straße. Die Täter wurden durch einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gestört, der auf seiner Kontrollrunde zwei männliche, dunkel gekleidete Personen im Kassenbereich antraf und diese laut ansprach. Daraufhin flüchteten die Personen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Waiblingen-Beinstein: In Einfamilienhaus eingebrochen

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 1:25 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Hausweinberg und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Uhren und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet, zudem verursachten die Einbrecher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen-Neustadt: Krad-Fahrerin nach Sturz schwer verletzt

Eine 20-jährige Frau befuhr am Samstag gegen 12 Uhr den Schärisweg von Neustadt in Richtung Erbachhof und kam hierbei in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und stürzte in einem angrenzenden Feld. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Korb-Kleinheppach: In Biergarten eingebrochen

In der Nacht auf Sonntag kurz vor Mitternacht brachen bisher unbekannte Diebe in einen Biergarten in der Straße Am Hörnleskopf ein und entwendeten eine Trinkgeldgasse mit einer geringen Summe Bargeld. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 0:30 Uhr und 10:05 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Emil-Nolde-Weg einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ungefähr 3000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummre 07195 6940 entgegengenommen.

Rudersberg: Drei Pkw bei Verkehrsunfall beschädigt

Ein 85 Jahre alter Opel-Fahrer touchierte am Samstag kurz vor 12:00 Uhr beim Befahren der Straße Bühlgärten einen geparkten Renault. Dieser wurde anschließend auf einen vor dem Renault geparkten Ford aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Alfdorf: Vorfahrt missachtet

Eine 69 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin missachtete am Sonntag gegen 23:10 Uhr an der Einmündung Kapfer Straße / Kapfhofweg die Vorfahrt eines 27-jährigen Audi-Fahrers und kollidierte mit diesem. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell