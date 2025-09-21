Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Schwäbisch Gmünd - Lindach: Alkoholisiert mit geparktem PKW kollidiert

Am Samstagmittag gegen 15:17 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem PKW Mercedes-Benz den Lämmleweg im Ortsteil Lindach. Infolge seiner alkoholischen Beeinflussung fuhr er auf den ordnungsgemäß geparkten PKW VW Golf auf. Nach dem Unfall versuchte der 71-Jährige sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit zu entfernen, konnte jedoch durch einen Zeugen daran gehindert werden. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Verursacher wahr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 11.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Rollerfahrer beim Abbiegen übersehen

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr befuhr der 43-Jährige Stadtbusfahrer die Eutighofer Straße in Richtung des Ortsteil Großdeinbach. Im weiteren Verlauf bog er nach links in die Straße im Fuggerle ab. Hierbei übersah der 43-Jährige den entgegenkommenden 15-jährigen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem frontal. Durch den Unfall wurde der 15-Jährige schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Aalen/ BAB 7: Wegen Ausweichmanöver Kontrolle über Fahrzeug verloren

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr befuhr die 23-Jährige mit ihrem Fiat Punto die Bundesautobahn A7 in Fahrtrichtung Ulm. Auf Höhe Waldhausen sah die 23-Jährige ein Tier auf der Fahrbahn und wich diesem aus. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren Fiat Punto und kam nach links in die Mittelleitplanke. Im weiteren Verlauf wurde sie von dieser abgewiesen und kollidierte mit der 61-Jährigen, welche mit ihrem VW Touareg hinter der 23-Jährigen fuhr. Durch den Unfall wurde die 23-jährige Fiat Punto-Fahrerin sowie ihre 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.

Wört: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstagabend gegen 23:00 Uhr in der Tannenstraße einen Fiat FCA und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Fiat beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

