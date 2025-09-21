PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Lindach: Alkoholisiert mit geparktem PKW kollidiert

Am Samstagmittag gegen 15:17 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem PKW Mercedes-Benz den Lämmleweg im Ortsteil Lindach. Infolge seiner alkoholischen Beeinflussung fuhr er auf den ordnungsgemäß geparkten PKW VW Golf auf. Nach dem Unfall versuchte der 71-Jährige sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit zu entfernen, konnte jedoch durch einen Zeugen daran gehindert werden. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim Verursacher wahr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 11.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Rollerfahrer beim Abbiegen übersehen

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr befuhr der 43-Jährige Stadtbusfahrer die Eutighofer Straße in Richtung des Ortsteil Großdeinbach. Im weiteren Verlauf bog er nach links in die Straße im Fuggerle ab. Hierbei übersah der 43-Jährige den entgegenkommenden 15-jährigen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem frontal. Durch den Unfall wurde der 15-Jährige schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Aalen/ BAB 7: Wegen Ausweichmanöver Kontrolle über Fahrzeug verloren

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr befuhr die 23-Jährige mit ihrem Fiat Punto die Bundesautobahn A7 in Fahrtrichtung Ulm. Auf Höhe Waldhausen sah die 23-Jährige ein Tier auf der Fahrbahn und wich diesem aus. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihren Fiat Punto und kam nach links in die Mittelleitplanke. Im weiteren Verlauf wurde sie von dieser abgewiesen und kollidierte mit der 61-Jährigen, welche mit ihrem VW Touareg hinter der 23-Jährigen fuhr. Durch den Unfall wurde die 23-jährige Fiat Punto-Fahrerin sowie ihre 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.

Wört: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstagabend gegen 23:00 Uhr in der Tannenstraße einen Fiat FCA und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Fiat beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

  • 20.09.2025 – 13:49

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Gem. Bopfingen: Vorfahrt missachtet Am Freitag gegen 13 Uhr wollte ein 77-Jähriger mit seinem PKW Ford von der Kreisstraße 3315, aus Trochtelfingen kommend, auf die Kreisstraße 3316 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 25-Jährigen, der mit seinem PKW Daimler Benz auf der Kreisstraße 3316 von Utzmemmingen in Richtung Härtsfeldhausen fuhr. Es kam zur Kollision bei der die 64-jährige ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 13:48

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Fellbach: Vorrang missachtet Am Freitag gegen 17:35 Uhr befuhr ein 39-Jähriger die Schaflandstraße in Richtung Raiffeisenplatz mit seinem PKW Fiat. Beim Abbiegen in die Philipp-Reis-Straße übersah er offenbar den entgegenkommenden PKW Daimler Benz, der von einem 37-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Unfall und beide Fahrzeugführer sowie die 32-jährige Beifahrerin im PKW Daimler Benz wurden jeweils ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 13:48

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Gem. Oberrot: Von der Fahrbahn abgekommen Am Freitag gegen 20:40 Uhr befuhr ein 74-Jähriger die Landesstraße 1050 zwischen Obermühle und der Unteren Kornberger Sägmühle mit seinem PKW Mercedes Benz. Aus unbekannter Ursache kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überquerte einen Radweg und überfuhr anschließend mehrere Büsche und kleine Bäume, bevor er nach ca. 100 m an einem ...

    mehr
