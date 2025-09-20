Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 13 Uhr wollte ein 77-Jähriger mit seinem PKW Ford von der Kreisstraße 3315, aus Trochtelfingen kommend, auf die Kreisstraße 3316 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 25-Jährigen, der mit seinem PKW Daimler Benz auf der Kreisstraße 3316 von Utzmemmingen in Richtung Härtsfeldhausen fuhr. Es kam zur Kollision bei der die 64-jährige Beifahrerin im Ford schwere Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd - Bargau: Alkoholisiert mit Gegenverkehr kollidiert

Am Freitagabend gegen 22:35 Uhr befuhr ein 67-Jähriger die Hans-Fein-Straße in Richtung Ortsmitte mit seinem PKW Opel. Infolge seiner alkoholischen Beeinflussung geriet er auf Höhe der Aspenfeldstraße auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger, der von einem 17-Jährigen geführt wurde, zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro. Da der 67-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

