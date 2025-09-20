PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 13 Uhr wollte ein 77-Jähriger mit seinem PKW Ford von der Kreisstraße 3315, aus Trochtelfingen kommend, auf die Kreisstraße 3316 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 25-Jährigen, der mit seinem PKW Daimler Benz auf der Kreisstraße 3316 von Utzmemmingen in Richtung Härtsfeldhausen fuhr. Es kam zur Kollision bei der die 64-jährige Beifahrerin im Ford schwere Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd - Bargau: Alkoholisiert mit Gegenverkehr kollidiert

Am Freitagabend gegen 22:35 Uhr befuhr ein 67-Jähriger die Hans-Fein-Straße in Richtung Ortsmitte mit seinem PKW Opel. Infolge seiner alkoholischen Beeinflussung geriet er auf Höhe der Aspenfeldstraße auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger, der von einem 17-Jährigen geführt wurde, zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro. Da der 67-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 13:48

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Fellbach: Vorrang missachtet Am Freitag gegen 17:35 Uhr befuhr ein 39-Jähriger die Schaflandstraße in Richtung Raiffeisenplatz mit seinem PKW Fiat. Beim Abbiegen in die Philipp-Reis-Straße übersah er offenbar den entgegenkommenden PKW Daimler Benz, der von einem 37-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Unfall und beide Fahrzeugführer sowie die 32-jährige Beifahrerin im PKW Daimler Benz wurden jeweils ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 13:48

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Gem. Oberrot: Von der Fahrbahn abgekommen Am Freitag gegen 20:40 Uhr befuhr ein 74-Jähriger die Landesstraße 1050 zwischen Obermühle und der Unteren Kornberger Sägmühle mit seinem PKW Mercedes Benz. Aus unbekannter Ursache kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überquerte einen Radweg und überfuhr anschließend mehrere Büsche und kleine Bäume, bevor er nach ca. 100 m an einem ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 14:40

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht

    Aalen (ots) - Waiblingen: Unfallflucht Am Freitagmorgen wurde in der Fröbelstraße ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Audi A4 von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Audi wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren