PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Vorrang missachtet

Am Freitag gegen 17:35 Uhr befuhr ein 39-Jähriger die Schaflandstraße in Richtung Raiffeisenplatz mit seinem PKW Fiat. Beim Abbiegen in die Philipp-Reis-Straße übersah er offenbar den entgegenkommenden PKW Daimler Benz, der von einem 37-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Unfall und beide Fahrzeugführer sowie die 32-jährige Beifahrerin im PKW Daimler Benz wurden jeweils leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 18.000 Euro.

Fellbach: Bei Auffahrunfall verletzt

Am Freitag gegen 17:55 Uhr ereignete sich in der Stuttgarter Straße auf Höhe der Höhenstraße ein Auffahrunfall. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem PKW VW aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden PKW BMW eines 48-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligte erlitten hierbei jeweils leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Backnang: In den Gegenverkehr geraten

Am Freitag gegen 20 Uhr befuhr eine 76-Jährige die Annonay-Straße stadtauswärts in Richtung Eugen-Adolff-Straße mit ihrem PKW Hyundai. In einer scharfen Rechtskurve geriet sie mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden PKW Daimler Benz einer 56-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Frauen jeweils leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr Backnang war mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 13:48

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Gem. Oberrot: Von der Fahrbahn abgekommen Am Freitag gegen 20:40 Uhr befuhr ein 74-Jähriger die Landesstraße 1050 zwischen Obermühle und der Unteren Kornberger Sägmühle mit seinem PKW Mercedes Benz. Aus unbekannter Ursache kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überquerte einen Radweg und überfuhr anschließend mehrere Büsche und kleine Bäume, bevor er nach ca. 100 m an einem ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 14:40

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht

    Aalen (ots) - Waiblingen: Unfallflucht Am Freitagmorgen wurde in der Fröbelstraße ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Audi A4 von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Audi wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Pressestelle ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 14:34

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Unfälle

    Aalen (ots) - Aalen: Diebstahl von Pedelec Ein Fahrraddieb entwendet in der Nacht auf Freitag aus einer offenstehenden Garage in der Ziegelstraße ein schwarzes Pedelec des Herstellers Radon, Modell Jealous Hybrid 8.0. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5800 entgegen. Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Spurwechsel Ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro entstand bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren