Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Vorrang missachtet

Am Freitag gegen 17:35 Uhr befuhr ein 39-Jähriger die Schaflandstraße in Richtung Raiffeisenplatz mit seinem PKW Fiat. Beim Abbiegen in die Philipp-Reis-Straße übersah er offenbar den entgegenkommenden PKW Daimler Benz, der von einem 37-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Unfall und beide Fahrzeugführer sowie die 32-jährige Beifahrerin im PKW Daimler Benz wurden jeweils leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 18.000 Euro.

Fellbach: Bei Auffahrunfall verletzt

Am Freitag gegen 17:55 Uhr ereignete sich in der Stuttgarter Straße auf Höhe der Höhenstraße ein Auffahrunfall. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem PKW VW aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden PKW BMW eines 48-Jährigen auf. Beide Unfallbeteiligte erlitten hierbei jeweils leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Backnang: In den Gegenverkehr geraten

Am Freitag gegen 20 Uhr befuhr eine 76-Jährige die Annonay-Straße stadtauswärts in Richtung Eugen-Adolff-Straße mit ihrem PKW Hyundai. In einer scharfen Rechtskurve geriet sie mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden PKW Daimler Benz einer 56-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Frauen jeweils leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr Backnang war mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell