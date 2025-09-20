PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Oberrot: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 20:40 Uhr befuhr ein 74-Jähriger die Landesstraße 1050 zwischen Obermühle und der Unteren Kornberger Sägmühle mit seinem PKW Mercedes Benz. Aus unbekannter Ursache kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überquerte einen Radweg und überfuhr anschließend mehrere Büsche und kleine Bäume, bevor er nach ca. 100 m an einem Baum zum Endstand kam. Bei dem Unfall wurde der 74-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 14:40

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht

    Aalen (ots) - Waiblingen: Unfallflucht Am Freitagmorgen wurde in der Fröbelstraße ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Audi A4 von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Audi wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Pressestelle ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 14:34

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Unfälle

    Aalen (ots) - Aalen: Diebstahl von Pedelec Ein Fahrraddieb entwendet in der Nacht auf Freitag aus einer offenstehenden Garage in der Ziegelstraße ein schwarzes Pedelec des Herstellers Radon, Modell Jealous Hybrid 8.0. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5800 entgegen. Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Spurwechsel Ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro entstand bei ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 14:03

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rotlicht missachtet

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Rotlicht missachtet Am Donnerstagvormittag gegen 09:30 Uhr fuhr der Fahrer eines Ford SHA-WL 134 von Gaildorf kommend auf der B19. An der Kreuzung beim Luckenbacher See wollte der Fahrer des Ford nach links in Richtung Bibersfeld abbiegen und missachtete dabei das Rotlicht der Ampelanlage. Die Fahrerin eines VW, welche bei grünem Licht der Ampelanlage in die Kreuzung einfuhr, musste eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren