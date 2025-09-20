Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Oberrot: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag gegen 20:40 Uhr befuhr ein 74-Jähriger die Landesstraße 1050 zwischen Obermühle und der Unteren Kornberger Sägmühle mit seinem PKW Mercedes Benz. Aus unbekannter Ursache kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überquerte einen Radweg und überfuhr anschließend mehrere Büsche und kleine Bäume, bevor er nach ca. 100 m an einem Baum zum Endstand kam. Bei dem Unfall wurde der 74-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell