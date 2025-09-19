Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von Pedelec

Ein Fahrraddieb entwendet in der Nacht auf Freitag aus einer offenstehenden Garage in der Ziegelstraße ein schwarzes Pedelec des Herstellers Radon, Modell Jealous Hybrid 8.0. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5800 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Spurwechsel

Ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro entstand bei einem Unfall am Freitagmorgen in der Herlikofer Straße, im Einmündungsbereich zur Vorderen Schmiedgasse. Ein 68-jähriger Lenker eines Ford Kuga wechselte die Fahrspur, ohne darauf zu achten, dass bereits links neben ihm ein Ford Fiesta fuhr. Sowohl der 68-Jährige, als auch die 30-jährige Fiesta-Lenkerin blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag, um kurz vor 17.30 Uhr, missachtete ein 19-jähriger Lenker eines BMW die Vorfahrt einer 22-jährigen Hyundai-Lenkerin. Der 19-Jährige wollte mit seinem Fahrzeug von der Mutlanger Straße in die Lindenfirststraße einbiegen. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell