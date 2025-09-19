Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl - Tätlicher Angriff - Jugendliche sexuell belästigt - Auseinandersetzung zwischen zwei Familien - Sachbeschädigung - Sonstiges

Westhausen: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Ohne Helm und alkoholisiert befuhr am Donnerstag gegen 19:30 Uhr eine 61-Jährige mit ihrem Fahrrad die Straße am Freibad von Westhausen nach Westerhofen. Aufgrund der Alkoholisierung kam sie zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Bei der Frau wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt.

Aalen: Unfall bei Spurwechsel

Als am Donnerstag gegen 9:15 Uhr ein 63-jähriger Renault-Fahrer auf der Friedrichstraße in Richtung Wasseralfingen die Spur wechseln wollte, übersah er einen bereits auf der Fahrspur in selber Richtung fahrenden Sprinter eines 34-Jährigen. Hierbei kam es zur Kollision wobei ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand.

Oberkochen: Pedelec-Fahrer kollidiert mit VW

Ein 31-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 8 Uhr die Aalener Straße in Richtung der B19. Als er an einem 61-jährigen Pedelec-Fahrer vorbeifuhr, wollte sich dieser gleichzeitig links einordnen, um in die Beethoven-Straße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision. Der 61-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro.

Aalen: E-Bike entwendet

In der Hirschbachstraße wurde am Mittwoch zwischen 10:45 Uhr und 17:45 Uhr ein, in der Unterführung auf einem Parkplatz abgestelltes, mintgrünes E-Bike im Wert von circa 4000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Donnerstag gegen 20 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein 29-Jähriger randalierend in der Johann-Strauß-Straße gemeldet wurde.

Beim Eintreffen der Beamten ging der Mann aggressiv auf die eingesetzten Kräfte los. Als die Beamten dem Randalierer Handschließen anlegen wollten, kam es zum Gerangel. Dabei schlug der Mann zwei Beamten ins Gesicht und gegen den Kopf. Außerdem zog er einer Beamtin an den Haaren. Beide Polizeikräfte erlitten Verletzungen. Der 29-Jährige wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Aalen: Jugendliche sexuell belästigt

Vor einer Bäckerei am Bahnhof kam es am Donnerstag zu einer Belästigung einer 17-Jährigen durch einen 45-Jährigen alkoholisierten Mann.

Eine Verkäuferin konnte gegen 13 Uhr beobachten, wie der Mann die 17-Jährige mehrfach unsittlich am Gesäß berührte. Die Geschädigte wehrte sich lautstark und versuchte Abstand zu gewinnen. Dennoch folgte ihr der Mann in den Verkaufsraum der Bäckerei. Mit Unterstützung weiterer Personen konnte der Mann schließlich dazu bewegt werden, vor der Bäckerei auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille.

Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: In fließenden Verkehr eingefahren und mit PKW kollidiert

Beim Einfahren von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr der Neunheimer Straße kollidierte am Donnerstag, gegen 10:40 Uhr, eine 67-jährige VW-Fahrerin mit einem dort fahrenden VW eines 68-Jährigen. Es entstand hierbei Schaden in Höhe von 1300 Euro.

Iggingen: PKW auf Gegenfahrspur

Am Donnerstag um 5:40 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit einem Mercedes-Benz den Kreisverkehr in der Brainkofer Straße in Fahrtrichtung Brainkofen auf der Gegenfahrspur. Hierbei kollidierte er noch im Kreisverkehr mit einem VW, dessen 52-jähriger Fahrer in Richtung Iggingen fuhr. Anschließend verließ der 25-Jährige den Kreisverkehr und fuhr weiterhin auf der Gegenfahrspur. Unmittelbar nach dem Kreisverkehr kollidierte er mit einem BMW, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. Trotz dieses neuerlichen Unfalls setzte der 25-Jährige seine Fahrt fort. Er beschleunigte seinen Mercedes und kollidierte am Ortseingang Brainkofen mit der dortigen Verkehrsinsel und den darauf stehenden Verkehrszeichen. In der Folge war der Mercedes nicht mehr fahrbereit. Der junge Mann stieg aus seinem Fahrzeug aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Leinzell. Dort konnte er im Bereich der Gmünder Straße durch eine eintreffende Polizeistreife vorläufig festgenommen und kontrolliert werden. Aufgrund seines verwirrten und aufgewühlten Eindrucks wurde der 25-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des BMW verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes und der BWM waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei den Unfällen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auseinandersetzung zwischen zwei Familien

Am Donnerstagabend wurde dem Polizeipräsidium Aalen in der Vordere Schmiedgasse eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten Personen gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei konnten etwa 30 streitende Personen festgestellt werden. Die Lage war zunächst unübersichtlich und die Personen waren äußerst aggressiv und provokant. Letztendlich stellte sich heraus, dass es unter zwei Familien zunächst zu verbalen Streitigkeiten kam, welche letztendlich eskalierte und zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Unter Hinzuziehung starker Polizeikräfte konnte die Lage beruhigt und die beiden Gruppierungen getrennt werden. Ein Großteil der beteiligten Personen flüchtete in unterschiedliche Richtungen. Bei der Auseinandersetzung wurden insgesamt fünf Personen verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Kurz darauf wurden aus dem Stauferklinikum gemeldet, dass es dort zu weiteren Auseinandersetzungen kam. Durch die eintreffende Polizei konnte die Lage beruhigt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Auseinandersetzungen dauern an.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer stürzt Böschung hinab

Am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Fahrrad die Klepperle-Trasse zwischen Schwäbisch Gmünd und Straßdorf. Auf der Strecke kam der Mann aus unbekannten Gründen mit seinem Fahrrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte die dortige Böschung hinunter. Hierbei verletzte er sich schwer. Zur Bergung des Mannes war die Feuerwehr Schwäbisch Gmund mit acht Wehrleuten und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Mögglingen: Vorfahrt missachtet

Ein 23-Jähriger befuhr am Donnertag gegen 19:15 Uhr die Landstraße 1161 in Fahrtrichtung Mögglingen. Auf Höhe einer Tankstelle wollte der junge Mann nach Links auf das Tankstellengelände abbiegen. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall wurden der 23-Jährige, sein 22-jähriger Beifahrer sowie der 24-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden.

Heubach: Bushaltestelle beschädigt

Am Donnerstag konnten gegen 17 Uhr im Bereich der Bushaltestelle in der Schulstraße in Lautern zwei Mädchen beobachtet werden, die offensichtlich in Streit gerieten. Während des Streits schlug eines der Mädchen unvermittelt die Scheibe an des Buswartehäuschens ein. Beide liefen anschließend in Richtung Schulstraße davon. Die beiden Mädchen waren etwa 14 Jahre alt und ca. 145cm groß. Das Mädchen, welches die Scheibe einschlug war komplett schwarz bekleidet und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Das andere Mädchen trug eine weiße oder graue Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt. Hinweise auf die beiden Mädchen nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 42454 entgegen.

Böbingen: Diebstahl eines Notromaggregats

Am Bahnhof wurde am Donnerstag zwischen 1 Uhr und 5 Uhr ein Notstromaggregat entwendet, welches dort vor einem Baucontainer abgestellt war. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Aggregats nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Lorch: Sachbeschädigung

In der Haldenbergstraße wurde zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, ein schwarzer VW Tiguan, der dort geparkt war, auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Waldstetten: Einbruch

Auf bislang unbekannte Art und Weise drang ein Dieb zwischen dem 11.09.25 und dem 18.09.25 in ein Billard Cafe in der Bettringer Straße ein. In den Räumlichkeiten wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen und der komplette Inhalt des Automaten entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 42454 entgegen.

Heubach: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein VW Multivan, der in der Hohenneuffenstraße geparkt war, wurde am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 8:45 Uhr vermutlich beim Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580.

