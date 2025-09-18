Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: E-Scooter entwendet

Unbekannte entwendeten am Dienstag zwischen 4:30 Uhr und 19:30 Uhr aus einer Fahrradgarage am Bahnhof einen dort abgestellten E-Scooter im Wert von rund 400 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Unfallflucht

Am Dienstag wurde zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr ein Mercedes auf einem Discounterparkplatz in der Heidenheimer Straße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ausparken aus einer dortigen Parklücke beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Mögglingen/Essingen: PKW kommt auf Gegenfahrbahn

Am Mittwoch gegen 11 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem LKW den Gemeindeverbindungsweg von Essingen in Richtung Mögglingen. Zwischen der Abzweigung zur B29 und Mögglingen kam dem 37-Jährigen ein schwarzer PKW entgegen, dessen männlicher Fahrer vermutlich abgelenkt war und deswegen auf die Gegenfahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern scherte der LKW-Fahrer nach rechts aus und touchierte dabei die dortigen Leitplanken. Trotz des Unfalls entfernte sich der PKW-Lenker unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den unbekannten PKW-Lenker nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Gutenbergstraße wurde am Mittwoch zwischen 3 Uhr und 19 Uhr ein PKW Honda beschädigt, der zu dieser Zeit dort geparkt war. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Heidenheimer Straße wurde am Mittwoch zwischen 13:50 Uhr und 15:25 Uhr ein Nissan beschädigt, welcher dort geparkt war. Zum Zeitpunkt, als der Nissan geparkt wurde, stand ein weißer Sportwagen unmittelbar daneben. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell