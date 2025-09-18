Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Aalen (ots)

Leutenbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine 66-jähhrige VW-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 16:10 Uhr die L1127 in Richtung des Weiler Kreisels. Auf Höhe des Hundesportvereins kam ihr ein Autofahrer entgegen und beschädigte bei der Vorbeifahrt den Außenspiegel der VW-Fahrerin. Der unbekannte Unfallverursacher war in einem hellen Kombi unterwegs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07195 6940 zu melden.

