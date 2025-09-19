Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Widerstand

Aalen (ots)

Satteldorf: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr wollte ein 31-jähriger Ford-Fahrer von der BAB 6 auf die B290 einfahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 61-jährigen VW-Fahrer, welcher bereits auf der B290 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Pkw entwendet

Zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstag 16:45 Uhr entwendete ein Dieb einen im Kreuzwiesenweg geparkten Ford indem er diesen mit einem technischen Gerät öffnete und startete. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Ford S-Max mit dem Kennzeichen SHA-R 111. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Bühlertann: Bei Unfall leicht verletzt

Eine 65-jährige Toyota-Fahrerin war am Donnerstagvormittag gegen 11:55 Uhr auf der K2628 unterwegs und wollte nach rechts auf die L1060 einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines bereits auf der L1060 fahrenden 58-jährigen VW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei wurde der Toyota von der Fahrbahn abgewiesen und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der VW kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Hierbei wurde der 58-Jährige leicht verletzt, er kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro.

Rot am See/Brettenfeld: Widerstand gegen Polizeibeamte sowie Fahruntüchtigkeit

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr fiel der Fahrer eines Opel Corsas aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Er fuhr mit niedriger Geschwindigkeit und hielt mitten auf der Fahrbahn im Aumühlenweg an. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer orientierungslos und verwirrt und deshalb nicht mehr fahrtauglich war. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Während des Versuchs den Fahrzeugschlüssel zu sichern, mischte sich die 88-jährige Beifahrerin ein. Sie wehrte sich gegen die Maßnahme, schlug einen Polizeibeamten und versuchte mehrfach, eine weitere Beamtin zu schlagen. Dabei wurde niemand verletzt, und die Situation konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Die Frau muss sich nun auf eine Anzeige einstellen.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Pkw

Ein Opel wurde am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 13:15 Uhr in der Parkstraße durch einen bislang Unbekannten beschädigt. An der Beifahrertür befand sich eine große Eindellung, weshalb der Sachschaden auf ca. 2000 Euro geschätzt wird. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Frankenhardt: Unfall bei Überholvorgang

Eine 43-jährige Opel-Fahrerin setzte am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr zum Überholen auf der B290 zwischen Appensee und Randenweiler an. Als sie auf der Höhe einer 34-jährigen Opel-Fahrerin war, scherte diese ebenfalls zum Überholen aus. Daraufhin kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin die 43-Jährige nach links von der Fahrbahn abgedrängt wurde und schließlich in einem Feld zum Stillstand kam. Die beiden Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sich die 43-Jährige schwere und die 34-Jährige leichte Verletzungen zugezogen hatten. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell