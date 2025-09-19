POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen - Unfälle - Einbruch in Wohnhaus

Polizeipräsidium Aalen

Winnenden: Pkw beschädigt

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 6:10 Uhr und 14:45 Uhr wurde ein BMW, der auf dem Parkplatz P3 der Rems-Murr-Klinik geparkt war, im Bereich der Windschutzscheibe zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Urbach: Vorfahrt missachtet

Eine 59 Jahre alte Fiat-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 17:10 Uhr die Straße Banrain und wollte nach links in die Haubersbronner Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 63-jährigen Mercedes-Fahrer, der von der Haubersbronner Straße nach links in die Straße Banrain abbiegen wollte. Beim Unfall zog sich der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen zu, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Heckscheibe an Pkw eingeworfen

Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 5:00 Uhr wurde die Heckscheibe eines Toyota, der in der Georg-Friedrich-Händel-Straße geparkt war, mit einem Stein eingeworfen. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 10:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Stuttgarter Straße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Subaru und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Oppenweiler: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Montag und Dienstag wurde über ein Fenster in ein Haus in Wilhelmsheim eingebrochen. Entwendet hat der Einbrecher nach bisherigen Feststellungen nichts. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter Telefon 071925313 entgegen.

Backnang: Bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 84 Jahre alte Frau bei einem Unfall am Donnerstagabend zu. Sie befuhr gegen 21.40 Uhr mit ihrem Citroen den Seelacher Weg streifte hierbei einen parkenden Sprinter. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 13000 Euro.

Backnang: Unfallflucht

Eine 48-Jährige stieß am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr in der Hohenheimer Straße beim Rückwärtsfahren mit ihrem Audi gegen einen Ford, der von einer 54-Jährigen gelenkt wurde. Die 48-Jährige fuhr danach einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die Verursacherin konnte rasch ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige und muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

