Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rotlicht missachtet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Rotlicht missachtet

Am Donnerstagvormittag gegen 09:30 Uhr fuhr der Fahrer eines Ford SHA-WL 134 von Gaildorf kommend auf der B19. An der Kreuzung beim Luckenbacher See wollte der Fahrer des Ford nach links in Richtung Bibersfeld abbiegen und missachtete dabei das Rotlicht der Ampelanlage. Die Fahrerin eines VW, welche bei grünem Licht der Ampelanlage in die Kreuzung einfuhr, musste eine Vollbremsung durchführen um eine Kollision zu verhindern. Der Polizeiposten Gaildorf bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise durch Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell