POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht
Aalen (ots)
Waiblingen: Unfallflucht
Am Freitagmorgen wurde in der Fröbelstraße ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Audi A4 von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Audi wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.
