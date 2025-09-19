PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Freitagmorgen wurde in der Fröbelstraße ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Audi A4 von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Audi wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 14:34

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Unfälle

    Aalen (ots) - Aalen: Diebstahl von Pedelec Ein Fahrraddieb entwendet in der Nacht auf Freitag aus einer offenstehenden Garage in der Ziegelstraße ein schwarzes Pedelec des Herstellers Radon, Modell Jealous Hybrid 8.0. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5800 entgegen. Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Spurwechsel Ein Schaden in Höhe von 18.000 Euro entstand bei ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 14:03

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rotlicht missachtet

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Rotlicht missachtet Am Donnerstagvormittag gegen 09:30 Uhr fuhr der Fahrer eines Ford SHA-WL 134 von Gaildorf kommend auf der B19. An der Kreuzung beim Luckenbacher See wollte der Fahrer des Ford nach links in Richtung Bibersfeld abbiegen und missachtete dabei das Rotlicht der Ampelanlage. Die Fahrerin eines VW, welche bei grünem Licht der Ampelanlage in die Kreuzung einfuhr, musste eine ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 09:58

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl - Tätlicher Angriff - Jugendliche sexuell belästigt - Auseinandersetzung zwischen zwei Familien - Sachbeschädigung - Sonstiges

    Aalen (ots) - Westhausen: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt Ohne Helm und alkoholisiert befuhr am Donnerstag gegen 19:30 Uhr eine 61-Jährige mit ihrem Fahrrad die Straße am Freibad von Westhausen nach Westerhofen. Aufgrund der Alkoholisierung kam sie zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Bei der Frau wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren