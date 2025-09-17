Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Ermittlungen nach mutmaßlichem Raubdelikt

Appenweier (ots)

Nach offenbaren Unstimmigkeiten bei einem Betäubungsmittelgeschäft, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Abend trafen sich ein Endzwanziger und ein Enddreißiger offenbar für ein Marihuana-Geschäft. Da es zu dessen Qualität mutmaßlich aber Unstimmigkeiten gab, soll es in der Folge zu einem Raub gekommen sein, als der jüngere Verkäufer den Rucksack samt mehreren hundert Euro und dem Handy seines Kontrahenten an sich genommen habe und geflüchtet sein soll. Im Laufe des Abend führten erste Ermittlungen zum Auffinden des mutmaßlich geraubten Mobiltelefons beim Tatverdächtigen. Die genauen Hintergründe und Tatbaläufe sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

/rs

