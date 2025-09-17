PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Ermittlungen nach mutmaßlichem Raubdelikt

Appenweier (ots)

Nach offenbaren Unstimmigkeiten bei einem Betäubungsmittelgeschäft, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Abend trafen sich ein Endzwanziger und ein Enddreißiger offenbar für ein Marihuana-Geschäft. Da es zu dessen Qualität mutmaßlich aber Unstimmigkeiten gab, soll es in der Folge zu einem Raub gekommen sein, als der jüngere Verkäufer den Rucksack samt mehreren hundert Euro und dem Handy seines Kontrahenten an sich genommen habe und geflüchtet sein soll. Im Laufe des Abend führten erste Ermittlungen zum Auffinden des mutmaßlich geraubten Mobiltelefons beim Tatverdächtigen. Die genauen Hintergründe und Tatbaläufe sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 14:41

    POL-OG: Rastatt - Rettungshubschrauber im Einsatz -Nachtragsmeldung-

    Rastatt (ots) - Bei dem Zweiradfahrer, der am Mittwochmorgengegen 8.30 Uhr bei einem Unfall im Kreuzungsbereich "Im Steingrüst" und "Im Wöhr" schwer verletzt wurde, handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen. Er erlitt schwere, nach derzeitigen Stand aberkeine lebensbedrohliche Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 57 Jahre alte Fahrer eines ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:19

    POL-OG: Offenburg - Schwerer Verkehrsunfall mit Kleinkraftradfahrer

    Offenburg (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 22 Uhr zu einer schweren Zusammenstoß durch einen Kleinkraftradfahrer. Ein 44-Jähriger Roller-Fahrer befuhr die Weingartenstraße in Richtung Zell-Weierbach. Dort soll er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem ordnungsgemäß geparkten Lkw der Marke Mercedes kollidiert sein. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:16

    POL-OG: Rastatt - Rettungshubschrauber im Einsatz

    Rastatt (ots) - Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen nach einem Zusammenprall mit einem Opel zugezogen. Neben dem Rettungsdienst sind auch ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine Vorfahrtsverletzung im Kreuzungsbereich der Straßen "Im Steingerüst" und "Im Wöhr" für den sich kurz vor 8:30 Uhr zugetragenen Unfall verantwortlich sein. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren