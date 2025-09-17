Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rettungshubschrauber im Einsatz -Nachtragsmeldung-

Rastatt (ots)

Bei dem Zweiradfahrer, der am Mittwochmorgengegen 8.30 Uhr bei einem Unfall im Kreuzungsbereich "Im Steingrüst" und "Im Wöhr" schwer verletzt wurde, handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen. Er erlitt schwere, nach derzeitigen Stand aberkeine lebensbedrohliche Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 57 Jahre alte Fahrer eines Opel ein Stoppschild missachtet haben, was letztlich zur Kollision mit dem Jugendlichen führte. Der entstandene Sachschaden an den beiden abgeschleppten Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen zufolge auf rund 8.000 Euro. Der Kreuzungsbereich, der nach dem Unfall zunächst gesperrt war, war gegen 10:15 Uhr wieder frei befahrbar.

/al

Pressemitteilung vom 17.09.2025, 9:17 Uhr

