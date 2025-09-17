PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rettungshubschrauber im Einsatz -Nachtragsmeldung-

Rastatt (ots)

Bei dem Zweiradfahrer, der am Mittwochmorgengegen 8.30 Uhr bei einem Unfall im Kreuzungsbereich "Im Steingrüst" und "Im Wöhr" schwer verletzt wurde, handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen. Er erlitt schwere, nach derzeitigen Stand aberkeine lebensbedrohliche Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 57 Jahre alte Fahrer eines Opel ein Stoppschild missachtet haben, was letztlich zur Kollision mit dem Jugendlichen führte. Der entstandene Sachschaden an den beiden abgeschleppten Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen zufolge auf rund 8.000 Euro. Der Kreuzungsbereich, der nach dem Unfall zunächst gesperrt war, war gegen 10:15 Uhr wieder frei befahrbar.

/al

Pressemitteilung vom 17.09.2025, 9:17 Uhr

Rastatt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Rastatt Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen nach einem Zusammenprall mit einem Opel zugezogen. Neben dem Rettungsdienst sind auch ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine Vorfahrtsverletzung im Kreuzungsbereich der Straßen "Im Steingerüst" und "Im Wöhr" für den sich kurz vor 8:30 Uhr zugetragenen Unfall verantwortlich sein. Der Kreuzungsbereich ist aktuell gesperrt. Einsatzkräfte des Polizeireviers Rastatt und der Verkehrspolizei Baden-Baden kümmern sich um die Unfallaufnahme.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

