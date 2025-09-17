Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Rastatt (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen nach einem Zusammenprall mit einem Opel zugezogen. Neben dem Rettungsdienst sind auch ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine Vorfahrtsverletzung im Kreuzungsbereich der Straßen "Im Steingerüst" und "Im Wöhr" für den sich kurz vor 8:30 Uhr zugetragenen Unfall verantwortlich sein. Der Kreuzungsbereich ist aktuell gesperrt. Einsatzkräfte des Polizeireviers Rastatt und der Verkehrspolizei Baden-Baden kümmern sich um die Unfallaufnahme.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell