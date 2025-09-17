Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeugbrand

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr wurde über den Notruf ein Fahrzeugbrand an einer Zapfsäule einer Tankstelle auf der A5 gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung war das Feuer bereits durch den Fahrzeughalter und einen Tankstellenmitarbeiter mittels Feuerlöscher gelöscht worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Jeep des 49-Jährigen durch einen technischen Defekt in Vollbrand geraten sein und in einem Totalschaden geendet haben. Die Tankstelle blieb glücklicherweise unbeschädigt.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell