Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 34. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie an Schulwegen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 18.08.2025:

L 2310, Mainhausen in Richtung Stockstatt, zwischen BAB 45 und Hillerkreuzung (Wild);

- 19.08.2025:

Seligenstadt, Mainflinger Straße, im Bereich einer Schule (Schulweg);

- 20.08.2025:

Hanau, Kastanienallee auf Höhe der Schulen (Schulweg);

- 21.08.2025:

BAB 45, Autobahndreieck Seligenstadt (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

- 22.08.2025:

Mühlheim, Forsthausstraße auf Höhe der Schule (Schulweg);

- 23.08. und 24.08.2025:

BAB 66, Hanau in Richtung, Fulda, vor Anschlussstelle Gelnhausen-West, im Baustellenbereich (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 15.08.2025, Pressestelle, Merlin Winges

