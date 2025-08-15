PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 34. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie an Schulwegen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

   - 18.08.2025:

L 2310, Mainhausen in Richtung Stockstatt, zwischen BAB 45 und Hillerkreuzung (Wild);

   - 19.08.2025:

Seligenstadt, Mainflinger Straße, im Bereich einer Schule (Schulweg);

   - 20.08.2025:

Hanau, Kastanienallee auf Höhe der Schulen (Schulweg);

   - 21.08.2025:

BAB 45, Autobahndreieck Seligenstadt (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

   - 22.08.2025:

Mühlheim, Forsthausstraße auf Höhe der Schule (Schulweg);

   - 23.08. und 24.08.2025:

BAB 66, Hanau in Richtung, Fulda, vor Anschlussstelle Gelnhausen-West, im Baustellenbereich (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 15.08.2025, Pressestelle, Merlin Winges

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

