POL-OF: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

(cb) Im Zuge eines Alleinunfall am Donnerstagvormittag in der Frankfurter Straße zog sich ein 67 Jahre alter Autofahrer schwere Verletzungen zu. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann gegen 10.30 Uhr mit seinem VW stadtauswärst unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den T-Roc verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Laternenmast kollidierte. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den 67-jährigen Gelnhäuser in ein Krankenhaus.

Wieso es zu dem Unfall kam, ist noch weitgehend unklar. Die Beamten gehen jedoch ersten Hinweisen auf eine mögliche medizinische Ursache bei dem 67-Jährigen während der Fahrt nach.

Während der Unfallaufnahme war die Frankfurter Straße zeitweise gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt.

Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 14.08.2025

