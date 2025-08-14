Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unfall zur Rushhour: eine Person schwerverletzt

Hanau / Bundesstra0e 43a (ots)

(cb) Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der Bundesstraße 43a in Fahrtrichtung Autobahn 3 kam es am Donnerstag während der Rushhour zu einem Unfall. Ein Golf-Fahrer fuhr gegen 15.30 Uhr auf der linken der beiden Fahrspuren, zwischen den Anschlussstellen Hanau Hafen und Klein-Auheim. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte der 26Jährige ein langsam vor ihm fahrendes Fahrzeug vermutlich zu spät und konnte diesem nicht mehr ausweichen. Es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Golf nach rechts gestoßen, von einem anderen Fahrzeug erfasst und gegen Lärmschutzwand geschleudert. Der 26-Jahre alte Mann aus Roßdorf erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße 43a war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Derzeit können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

Die Bergungsarbeiten dauern aktuell noch an.

Zeugen des Unfalls wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 9010-0 an die Polizeiautobahnstation des Polizeipräsidiums Südosthessen.

Offenbach, 14.08.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

