POL-OF: Feuer in Pflanzenhalle ausgebrochen
Offenbach (ots)
(me) Am Donnerstag, gegen 12.50 Uhr, brach auf einem Gelände im Bereich der Hanauer Straße / Karl-Herdt-Weg ein Feuer in einer Pflanzenhalle aus. Die durch den Brand verursachte Rauchsäule war weithin sichtbar. Die Polizei unterstützte zeitweise die Löscharbeiten durch den Einsatz eines Wasserwerfers.
Der Sachschaden an dem scheunenähnlichen Gebäude sowie an der umliegenden Vegetation wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Da eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.
Offenbach, 14.08.2025, Pressestelle, Maximilian Edelbluth
