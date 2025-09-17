PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Vorfahrt missachtet

Gengenbach (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt. Ein 84-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer soll gegen 16 Uhr die Straße "Allmend" befahren haben, als er beim Linksabbiegen in die "Alte Landstraße" die Vorfahrt eines 62-jährigen Citroen-Fahrers missachtete. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Citroen musste abgeschleppt werden.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 09:06

    POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeugbrand

    Baden-Baden (ots) - Am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr wurde über den Notruf ein Fahrzeugbrand an einer Zapfsäule einer Tankstelle auf der A5 gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung war das Feuer bereits durch den Fahrzeughalter und einen Tankstellenmitarbeiter mittels Feuerlöscher gelöscht worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Jeep des 49-Jährigen durch einen technischen Defekt in Vollbrand geraten ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 15:22

    POL-OG: Ötigheim - Vorsicht bei Besuch vermeintlicher Mobilfunkmitarbeiter

    Ötigheim (ots) - Was zwei vermeintliche Mitarbeiter eines Mobilfunkdienstleisters am Montagabend im Schilde geführt haben, ist bislang noch undurchsichtig. Die beiden Männer haben gegen 19:40 Uhr einen 77-Jährigen zu Hause aufgesucht und gaben vor, dessen Router überprüfen zu wollen. Während einer der Männer den vorhandenen Router augenscheinlich begutachtete, ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:41

    POL-OG: Lahr - Bargeld und Zigaretten erbeutet

    Lahr (ots) - Am Montagabend hat ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle in der Freiburger Straße überfallen und hierbei Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie Zigaretten erbeutet. Der mutmaßliche Räuber hat gegen 22 Uhr den Verkaufsraum betreten und forderte unter Vorhalt eines Messer eine Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Daraufhin entnahm der Täter Bargeld aus der Kasse und überdies Zigaretten aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren