Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Vorfahrt missachtet

Gengenbach (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt. Ein 84-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer soll gegen 16 Uhr die Straße "Allmend" befahren haben, als er beim Linksabbiegen in die "Alte Landstraße" die Vorfahrt eines 62-jährigen Citroen-Fahrers missachtete. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Citroen musste abgeschleppt werden.

/th

