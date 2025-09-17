Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwerer Verkehrsunfall mit Kleinkraftradfahrer

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 22 Uhr zu einer schweren Zusammenstoß durch einen Kleinkraftradfahrer. Ein 44-Jähriger Roller-Fahrer befuhr die Weingartenstraße in Richtung Zell-Weierbach. Dort soll er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem ordnungsgemäß geparkten Lkw der Marke Mercedes kollidiert sein. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Fahrer zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde er zunächst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht, anschließend jedoch aufgrund der Schwere der Verletzungen in die Uniklinik Freiburg verlegt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch beim verunglückten Roller-Fahrer fest. Die Durchführung eines Atemalkoholtest an der Einsatzörtlichkeit war nicht möglich, weshalb eine Blutabnahme nachträglich durch die Beamten des Polizeirevier Freiburg durchgeführt wurde. Neben dem geparkten Lkw wurde durch umherfliegende Trümmerteile auch ein entgegenkommender Pkw beschädigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Der Mittvierziger war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

