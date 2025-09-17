PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwerer Verkehrsunfall mit Kleinkraftradfahrer

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 22 Uhr zu einer schweren Zusammenstoß durch einen Kleinkraftradfahrer. Ein 44-Jähriger Roller-Fahrer befuhr die Weingartenstraße in Richtung Zell-Weierbach. Dort soll er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem ordnungsgemäß geparkten Lkw der Marke Mercedes kollidiert sein. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Fahrer zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde er zunächst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht, anschließend jedoch aufgrund der Schwere der Verletzungen in die Uniklinik Freiburg verlegt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch beim verunglückten Roller-Fahrer fest. Die Durchführung eines Atemalkoholtest an der Einsatzörtlichkeit war nicht möglich, weshalb eine Blutabnahme nachträglich durch die Beamten des Polizeirevier Freiburg durchgeführt wurde. Neben dem geparkten Lkw wurde durch umherfliegende Trümmerteile auch ein entgegenkommender Pkw beschädigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Der Mittvierziger war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 09:16

    POL-OG: Rastatt - Rettungshubschrauber im Einsatz

    Rastatt (ots) - Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochmorgen nach einem Zusammenprall mit einem Opel zugezogen. Neben dem Rettungsdienst sind auch ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine Vorfahrtsverletzung im Kreuzungsbereich der Straßen "Im Steingerüst" und "Im Wöhr" für den sich kurz vor 8:30 Uhr zugetragenen Unfall verantwortlich sein. Der ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:07

    POL-OG: Gengenbach - Vorfahrt missachtet

    Gengenbach (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt. Ein 84-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer soll gegen 16 Uhr die Straße "Allmend" befahren haben, als er beim Linksabbiegen in die "Alte Landstraße" die Vorfahrt eines 62-jährigen Citroen-Fahrers missachtete. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 09:06

    POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeugbrand

    Baden-Baden (ots) - Am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr wurde über den Notruf ein Fahrzeugbrand an einer Zapfsäule einer Tankstelle auf der A5 gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung war das Feuer bereits durch den Fahrzeughalter und einen Tankstellenmitarbeiter mittels Feuerlöscher gelöscht worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Jeep des 49-Jährigen durch einen technischen Defekt in Vollbrand geraten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren