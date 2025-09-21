POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Winnenden: Rollerfahrer beim Abbiegen übersehen

Aalen (ots) - Gem. Bopfingen: Vorfahrt missachtet Am Freitag gegen 13 Uhr wollte ein 77-Jähriger mit seinem PKW Ford von der Kreisstraße 3315, aus Trochtelfingen kommend, auf die Kreisstraße 3316 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 25-Jährigen, der mit seinem PKW Daimler Benz auf der Kreisstraße 3316 von Utzmemmingen in Richtung Härtsfeldhausen fuhr. Es kam zur Kollision bei der die 64-jährige ...

mehr