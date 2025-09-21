POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Winnenden: Rollerfahrer beim Abbiegen übersehen
Aalen (ots)
Winnenden: Rollerfahrer beim Abbiegen übersehen
Am Samstagabend gegen 18:50 Uhr befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Ford Fiesta die Stöckenhofer Straße in Richtung Ortsausgang. Im weiteren Verlauf bog sie nach links in eine Grundstückseinfahrt ab. Hierbei übersah die 44-Jährige den entgegenkommenden 24-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.
