POL-SI: Klein-LKW kollidiert mit zwei entgegenkommenden PKW - drei Personen verletzt -#polsiwi

Bad Berleburg - Berghausen

Am gestrigen Montag (13. Oktober) kurz vor der Mittagszeit ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße L 553 zwischen den Ortsteilen Berghausen und Aue gekommen. Drei Menschen wurden dabei verletzt, drei Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Gegen 11:22 Uhr war ein 24-jähriger Mann mit seinem Klein-LKW auf der L 553 unterwegs in Richtung Bad Berleburg. Zwischen Grünewald und dem Abzweig zur Trufte kam er in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn.

Dort kamen ihm zwei PKW entgegen. In dem vorderen Fahrzeug, ein VW Passat, saß ein 63-jähriger Autofahrer. Dieser versuchte noch auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Klein-LKW traf den Passat an der Fahrerseite. Der VW schleuderte herum und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er blieb letztlich im Grünstreifen neben der Straße zum Stehen.

Nach der Kollision mit dem Passat prallte der Klein-LKW in den nachfolgenden VW Golf. Dessen Fahrer, ein 25-jähriger Mann, war im Fahrzeug eingeklemmt und konnte nicht selbständig aus dem Golf herauskommen. Die eingesetzte Feuerwehr befreite den Mann. Der schwerverletzte 25-Jährige kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden ebenfalls mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen der 63-Jährige und der 24-Jährige beide mit leichteren Blessuren davon.

Die Fahrzeuge waren alle nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Nach ersten Ermittlungen im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort dürfte ein Fahrfehler des 24-Jährigen dazu geführt haben, dass er in den Gegenverkehr geriet. Die Ermittlungen, die durch das Verkehrskommissariat übernommen wurden, dauern hierzu noch an.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergungen musste die L 553 komplett gesperrt werden.

