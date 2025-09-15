Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Pkw prallt gegen Baum- Unangepasste Geschwindigkeit als mögliche Ursache

Sprockhövel (ots)

Verletzt wurde ein 63-jähriger Wuppertaler bei einem Verkehrsunfall auf der Elfringhauser Straße am 14.9.2025 gegen 01:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war der Wuppertaler in Fahrtrichtung Hattingen unterwegs und verlor in einem Kurvenbereich die Kontrolle über seinen PKW der Marke Ford. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es wurde abgeschleppt. Ob möglicherweise unangepasste Geschwindigkeit ein Grund für den Unfall war, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

