Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Kradfahrer verunglückt- Rettungshubschrauber angefordert

Hattingen (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber musste am 14.09.2025, gegen 14:30 Uhr, ein 20-jähriger Mülheimer ins Krankenhaus geflogen werden. Er war mit seinem Krad der Marke HUSQVARNA auf der Felderbachstraße in Fahrtrichtung Herzkamp unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Randstein und stürzte. Durch den Sturz prallte er auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Lebensgefahr bestand nicht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Felderbachstraße vollständig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

