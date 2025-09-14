PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter (Ruhr) - 79-Jähriger kommt von Fahrbahn ab, zwei Personen leicht verletzt

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025, gegen 18.15 Uhr, befährt ein 79-jähriger Wetteraner mit seinem Mazda die Schmiedestraße in Fahrtrichtung Gevelsberg. Auf Höhe der Einmündung Elbscheweg, verliert dieser, aufgrund eines medizinischen Notfalls, die Kontrolle über seinen Pkw und kollidiert mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. In diesem befindet sich zum Unfallzeitpunkt die, ebenfalls aus Wetter kommende, 48-jährige Fahrzeughalterin. Der Pkw wird durch den Aufprall gegen ein Verkehrszeichen geschoben. Dabei wird die Insassin leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten werden nach rettungsdienstlicher Behandlung zur weiteren ärztlichen Versorgung in naheliegende Krankenhäuser verbracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 06:24

    POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in leerstehende Wohnung

    Gevelsberg (ots) - In der Zeit von Freitag Mittag und Samstagmorgen hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer unbewohnten Wohnung in der Feverstrasse auf. Sie verschafften sich Zugang zum Fenster, indem sie eine Mülltonne darunter schoben. Die Täter flüchteten unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 06:16

    POL-EN: Wetter (Ruhr) - Wetteraner nach Auffahrunfall leicht verletzt

    Wetter (Ruhr) (ots) - Am Samstag, den 13.09.2025, um 19.50 Uhr, beabsichtigte ein 25-jähriger Wetteraner mit seinem Pkw von der Kaiserstraße in die Königstraße abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 55-jähriger Saarbrückener reagierte zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Dabei verletzt sich der Wetteraner leicht. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren