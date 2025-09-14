Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter (Ruhr) - 79-Jähriger kommt von Fahrbahn ab, zwei Personen leicht verletzt

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025, gegen 18.15 Uhr, befährt ein 79-jähriger Wetteraner mit seinem Mazda die Schmiedestraße in Fahrtrichtung Gevelsberg. Auf Höhe der Einmündung Elbscheweg, verliert dieser, aufgrund eines medizinischen Notfalls, die Kontrolle über seinen Pkw und kollidiert mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. In diesem befindet sich zum Unfallzeitpunkt die, ebenfalls aus Wetter kommende, 48-jährige Fahrzeughalterin. Der Pkw wird durch den Aufprall gegen ein Verkehrszeichen geschoben. Dabei wird die Insassin leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten werden nach rettungsdienstlicher Behandlung zur weiteren ärztlichen Versorgung in naheliegende Krankenhäuser verbracht.

