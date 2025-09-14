PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter (Ruhr) - Wetteraner nach Auffahrunfall leicht verletzt

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Samstag, den 13.09.2025, um 19.50 Uhr, beabsichtigte ein 25-jähriger Wetteraner mit seinem Pkw von der Kaiserstraße in die Königstraße abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 55-jähriger Saarbrückener reagierte zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Dabei verletzt sich der Wetteraner leicht. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

