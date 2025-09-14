POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in leerstehende Wohnung

Wetter (Ruhr) (ots) - Am Samstag, den 13.09.2025, um 19.50 Uhr, beabsichtigte ein 25-jähriger Wetteraner mit seinem Pkw von der Kaiserstraße in die Königstraße abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 55-jähriger Saarbrückener reagierte zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Dabei verletzt sich der Wetteraner leicht. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: ...

