Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in leerstehende Wohnung
Gevelsberg (ots)
In der Zeit von Freitag Mittag und Samstagmorgen hebelten unbekannte Täter ein Fenster einer unbewohnten Wohnung in der Feverstrasse auf. Sie verschafften sich Zugang zum Fenster, indem sie eine Mülltonne darunter schoben. Die Täter flüchteten unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.
