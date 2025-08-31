PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau
Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster - Betrunken gegen Hauswand gefahren

Klingenmünster (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizei Bad Bergzabern mitgeteilt, dass ein Auto in der Weinstraße in Klingenmünster gegen eine Hauswand gefahren sei. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Dieser Verdacht konnte durch einen Alkoholtest, welcher einen Wert von 1,5 Promille ergab, bestätigt werden. Dem 25-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
06343 93340

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
